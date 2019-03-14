جولة إرشادية لطلاب قنا بالمتحف المصري بالتحرير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

نظم المتحف المصري بالتحرير جولة إرشادية تعليمية لطلاب المناطق النائية بمحافظة قنا، وذلك في إطار التعاون المشترك بين القسم التعليمي للمتحف وإدارة الوسائل التعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة. حضر الجولة ممثلو وزارة التربية والتعليم ومسئولو ومشرفو البرنامج المقدم للطلاب من مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا. وأشارت سيدة صفوت رئيس القسم التعليمي بالمتحف - في تصريح اليوم الخميس- إلى أن تلك الجولة تهدف إلى ربط الطلاب بالمتحف وتعريفهم على حضارة بلادهم، بالإضافة إلى ربط القطع الأثرية الموجودة بالمتحف مع المنهج الدراسي للمرحلة الإعدادية، لافتة إلى أن الجولة شملت مختلف قاعات المتحف.​

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