انت الان تتابع بريطانيا تغلق قضية الطالبة مريم: وفاة طبيعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الطالبة مريم

أصدرت محكمة الطب الشرعي البريطاني، اليوم الخميس، قرارها بشأن وفاة الطالبة مريم، معلنة غلق الملف، واعتبار ما حدث وفاة طبيعية، وذلك بعد مرور عام على مقتل الفتاة، التي تعرضت لاعتداء وحشي في بريطانيا، في مارس العام الماضي، دخلت على إثره في غيبوبة لمدة 12 يوما، وظهر الاعتداء عليها خلال فيديو قصير، لم تتجاوز مدته 11 ثانية، نشرته وقتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تظهر فيه مريم جالسة داخل أتوبيس، بينما تحاول فتاة ضربها عدة مرات، رغم محاولة شاب حمايتها بشكل واضح.

وفي مارس، أعربت السفارة البريطانية لدى مصر عن صدمتها وحزنها لوفاة الفتاة المصرية مريم عبد السلام، نتيجة تعرضها للاعتداء والسحل في نوتنجهام، مشيرة إلى أن هذه الجريمة المثيرة للاشمئزاز لن تمر دون عقاب. وقالت متحدثة باسم السفارة البريطانية: "نشارك عائلتها وأصدقاءها مشاعرهم"، مؤكدة التزام شرطة نوتنجهام

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