انت الان تتابع الاتصالات: توصيل كابلات الألياف الضوئية شرط البناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عمرو طلعت وزير الاتصالات

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه خلال الشهرين المقبلين ستتضمن اشتراطات البناء توصيل كابلات الألياف الضوئية، قائلا: "خاطبت وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار أن يطبق من ضمن اشتراطات كود الاسكان واشتراطات البناء توصيل كابلات الألياف الضوئيه مثل توصيل الكهرباء والمياه لكل مبنى جديد". جاء ذلك خلال استقباله وفد لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، بالقرية الذكية، اليوم الخميس، للاستماع إلى عرض تقديمي من شركة القري الذكية عن تاريخ إنشاء القرية والشركات العاملة بالقرية الذكية.

وأشار طلعت إلى أن وزير الإسكان خاطبه بقبول طلبه بعد مخاطبة الجهات المختصة، موضحا أن مدينة المعرفة ليست مشروع تطوير عقاري، بل هى مقامة لنهضة صناعة الاتصالات في مصر، من خلال معاهد تدريب للإرشاد، لافتا إلى أن عمل مراكز بحوث وتطوير في الجامعات هدفه تقديم المعرفة بشكل تطبيقي وليس نظري.اقرأ أيضا| مطالب

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