السبت.. إعلان نتيجة مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

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طارق شوقي وزير التعليم
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، اليوم الخميس، عن تنظيم مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة مسابقة العقود المؤقتة، والإعلان عن بدء تسلم الناجحين مهام عملهم في المدارس المختلفة، بحضور الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بعد غد السبت، الساعة الثانية عشر و30 دقيقة ظهرا. وبدأت الوزارة، أول من أمس الثلاثاء، تلقي تظلمات وشكاوى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، واختبرت الوزارة، في 4 مارس الجاري، المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين في 51 قاعة مجهزة في عدة محافظات.
وقال نائب الوزير، إنه تم توفير 51 قاعة في المديريات وتعقد على 15 فترة، الفترة عبارة عن 30 دقيقة و15 دقيقة راحة، والامتحان مكون من 40 سؤالا، مضيفا أن الامتحان لا يحتاج إلى أي إمكانيات ويستطيع المتقدم أن يعدل في الامتحان والإجابات، ويحظر اصطحاب المحمول.وأكد أن الامتحان مصمم بشكل يصعب اختراقه أو تصوير
وقال نائب الوزير، إنه تم توفير 51 قاعة في المديريات وتعقد على 15 فترة، الفترة عبارة عن 30 دقيقة و15 دقيقة راحة، والامتحان مكون من 40 سؤالا، مضيفا أن الامتحان لا يحتاج إلى أي إمكانيات ويستطيع المتقدم أن يعدل في الامتحان والإجابات، ويحظر اصطحاب المحمول.
وأكد أن الامتحان مصمم بشكل يصعب اختراقه أو تصوير الامتحان أو الغش أو أي شيء وهناك معايير أمان كبيرة ومختلفة.
وتابع نائب وزير التربية والتعليم: "يجب أن يحظى جميع المتقدمين بنفس الفرصة"، مؤكدًا أن النتيجة تصل للمتقدم خلال يومان 48 ساعة بعدها يتم إخطاره للتوجه إلى الإدارة لاستلام وظيفته، كما أن الأسئلة كلها عبارة عن "اختيار من متعدد".
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