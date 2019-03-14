السبت.. ملتقى توظيف يوفر 6750 فرصة عمل بالفيوم

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محمد سعفان وزير القوى العاملة
يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، بعد غد السبت، ملتقى توظيفيا لتوفير 6 آلاف 750 فرصة عمل بمحافظة الفيوم. وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم الخميس، أن وزير القوى العاملة سيستأنف جولاته الميدانية للمحافظات في إطار مبادرة (حياة كريمة) التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب المصري، فضلا عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا، كما سيفتتح والمحافظ اللواء عصام سعد، فعاليات ملتقى التوظيف الأول لتشغيل الشباب تحت شعار "العمل شرف.. ومعا نستطيع.. لتحيا مصر" وذلك بنادي قارون الرياضي.
وقال سعفان، إن المديرية وفرت 6 آلاف و750 فرصة عمل في الملتقى من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، منها 10% لذوي القدرات الخاصة وفقا لنوع الإعاقة، برواتب حدها الأدنى 1500 جنيه والأقصى 3 آلاف جنيه، وذلك من خلال 42 شركة، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الزيارة تسليم 1219 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة
وقال سعفان، إن المديرية وفرت 6 آلاف و750 فرصة عمل في الملتقى من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، منها 10% لذوي القدرات الخاصة وفقا لنوع الإعاقة، برواتب حدها الأدنى 1500 جنيه والأقصى 3 آلاف جنيه، وذلك من خلال 42 شركة، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الزيارة تسليم 1219 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، فضلا عن عقد ندوة تثقيفية لهذه الفئة من العمالة.
من جانبه، أوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لـوزارة القوى العاملة، أنه من المقرر أن يعقد الوزير خلال زيارته لمحافظ الفيوم لقاءً مع أعضاء الاتحاد المحلى لعمال المحافظة برئاسة أحمد عزوز، ورؤساء اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة بالمحافظة، للوقوف على المعوقات والمشكلات التي يواجهونها ودراسة سبل تذليلها وحلها.
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