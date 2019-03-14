خالد ميرى: الداخلية وافقت مبدئيا على استخراج جوازات الصحفيين من النقابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد ميرى رئيس تحرير جريدة الاخبار والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين فوق السن، إنه نجح فى الحصول على خدمة جديدة لأعضاء الجمعية العمومية تتضمن الموافقه المبدئية لاستخراج جوازات السفر وشهادات التحرك من خلال نقابة الصحفيين.
وقال ميري في تصريح له إن هذه الخدمة توفر على الصحفيين تكبد عناء الذهاب الى الادارة العامه للجوازات والهجرة والانتظار فى طوابير المواطنين بمجمع التحرير، موضحا أنه يجرى حاليا التنسيق مع وزارة الداخلية لاعتماد مندوب من نقابة الصحفيين للقيام بمهمة خدمة الزملاء على غرار خدمات قطاع الاحوال المدنية.
وأشار إلى أنه قد توجه مندوب النقابة أمس إلى مقر الادارة العامه للجوازات والهجرة لانهاء أوراق اعتمادة وعمل التحريات الخاصة واستيفاء الاوراق المطلوبة تمهيدا لبدء المهمة، وأنه من المنتظر دخول الخدمة حيز التنفيذ قريبا فى مدة لن تتجاوز الشهر.
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