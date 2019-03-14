شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: لن يتم تجديد التراخيص للأكشاك غير الملتزمة بالشروط القانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه لن يتم تجديد التراخيص للأكشاك غير الملتزمة بشروط التراخيص الممنوحه لها ومتخطية المساحات المحددة والمتعدية على الطريق العام، مشيراً إلى أنه لن يتم السماح بأى مخالفات للأكشاك إضافة إلى أنه سيتم إزالة أى كشك غير مرخص.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالاهتمام بالشوارع الجانبية وأن تكون لها نفس أهمية الشوارع الرئيسية من رفع الإشغالات والمخلفات وأعمال التجميل.

أكد المحافظ على ضرورة الحفاظ على الأعمال التى يتم تنفيذها بالطرق والشوارع الجانبية من رصف وتوسعة وعدم التعدى عليها مؤكداً أن العام الحالى شهد أعمال رصف كبيرة لشوارع فرعية وضيقة للتسهيل على المواطنين.

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تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة والذى وجه خلاله المحافظ وأعضاء المجلس التنفيذى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ووزارة الصحة وكل العاملين بها على مبادرة 100 مليون صحة والتى تشهد أقبالاً من قبل مواطنى المحافظة ولاقت نجاحا كبيراً حيث بلغ عدد من أجروا المسح الطبى حتى الان 1,5 مليون مواطن خلال أسبوعين فقط .

وأكد المحافظ على تقديم كل السبل اللازمة لإنجاح المبادرة وتحقيق أقصى استفادة لمواطنى المحافظة منها مشيراً أن هناك متابعة يومية لنسب المسح التى تتم وإبرز المشكلات التى تواجه الفرق الطبية لسرعة إزالتها والتسهيل عليهم.