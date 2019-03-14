شكرا لقرائتكم خبر عن وفد جامعة كيوشو اليابانية يشيد بعالمية رسالة الأزهر عبر العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بمكتبه اليوم، وفدا من جامعة كيوشو اليابانية برئاسة الدكتور ماساتو واكاياما، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة كيوشو، والدكتور كوايتشيرو واتانابي، نائب رئيس جامعة كيوشو، وذلك لمناقشة سبل التعاون وتعزيز العلاقات الأكاديمية والتبادل الأكاديمي بين الجامعتين العريقتين.

اللقاء تم بحضور الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف عطية البدويهي، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وعبر رئيس الجامعة، في بداية اللقاء، عن سعادته وترحيبه بالزيارة، مؤكدًا أن الجامعة ترحب بأي تعاون يسهم في تقدم ونماء وعمران المجتمعات، مشيرًا إلى قوة الأزهر الشريف وتأثيره العالمي، والتي يستمدها من منهجه الوسطي المعتدل، ودوره المشهود في نشر السلام والتسامح، ودوره الريادي في محاربة الأفكار الهدامة والمتطرفة.

وأضاف المحرصاوي، أن الأزهر الشريف هو القبلة الثانية للمسلمين في العالم، فإذا كان هناك قبلتان الأولى وهي الكعبة المشرفة في مكة المكرمة وهي قبلة الصلاة، فالثانية هي الأزهر الشريف في مصر وهي قبلة العلم، مؤكدا أن الأزهر لم يكن عبر تاريخه مؤسسة إقليمية بل هو مؤسسة عالمية.

وأوضح أنه يدرس في الأزهر الشريف أكثر من 100 جنسية مختلفة على مستوى العالم، ويصل عدد الطلاب السنوي إلى أكثر من 33 ألف طالب بمختلف المستويات التعليمية، من بينهم ما يزيد على 10 آلاف طالب من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية.

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وأكد رئيس جامعة الأزهر، أن هذه الأعداد الكبيرة تؤكد حقيقة عالمية هي أن المنهج الأزهري منهج موثوق فيه ومعتمد عالميًا، خاصة وأن خريجي الأزهر نماذج مضيئة، في مختلف دول العالم، فمنهم السفراء والوزراء وبعضهم تولى رئاسة الجمهورية في بلادهم، ولذا فإن لدينا تعاون مع كافة جامعات العالم، فيوجد لدينا تعاون مع السفارة اليابانية، وفي إطار هذا التعاون تم تدشين قسم للغة اليابانية بكلية اللغات والترجمة، وقد لاقى هذا القسم إقبالًا كبيرًا مما يعكس عمق التعاون الإيجابي.

وفي نهاية كلمته تمنى مزيدا من التعاون من خلال تبادل الزيارات العلمية والأبحاث المشتركة، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تعكس عمق التعاون بين مصر واليابان خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سوف يزور اليابان قريبًا.

ومن جانبه عبر البروفيسور ماساتو واكاياما، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة كيوشو، عن بالغ سعادته بهذه الزيارة، وبوجوده في أعرق وأقدم الجامعات التي عرفها العالم، موضحًا أنه يوجد خريجين من جامعة كيوشو باليابان يعملون في جامعة الأزهر وبالفعل لدينا تعاون مع الأزهر الشريف.

وأضاف واكاياما أن جامعة كيوشو عمرها الآن 111 عاما، وهى مقارنة بجامعة الأزهر، تعد جامعة وليدة، مؤكدًا أن جامعته تسعى لمزيد من التعاون المثمر مع جامعة الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أنه يدرس بكيوشو 20 ألف طالب، منهم 2500 طالب أجنبي أي بنسبة 10% تقريبًا، مضيفًا أنه يوجد باحثين من جامعة الأزهر حصلوا على درجات علمية (ماجستير ودكتوراه) من جامعة كيوشو.

وثمن رئيس وفد جامعة كيوشو بجهود الأزهر الشريف وعالمية رسالته عبر العالم، وفى نهاية اللقاء قام الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة بتكريم الوفد اليابانى ومنحه درع جامعة الأزهر.