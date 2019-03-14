شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس جامعة حلوان يلتقى الطلاب ويستمع إلى مطالبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، جولة تفقدية بالحرم الجامعى، بعين حلوان لمتابعة العملية التعليمية وأحوال الطلاب والوقوف على سير الدراسة بالكليات، وعلى آخر المستجدات فى أعمال التطوير التى تجرى بالمدخل الرئيسى للجامعة وطريق المظلات، وشدد على ضرورة الاستمرار فى المحافظة على جميع المنشآت لكي تظل بصورتها المميزة.

وأكد رئيس جامعة حلوان على أن الجامعة تسعى للتطوير الدائم والمستمر من خلال إجراء التحديث فى المبانى والمنشآت هذا إلى جانب تطوير البرامج العلمية للطلاب من أجل الوصول إلى درجة الجودة المطلوبة لوضع جامعة حلوان فى مصاف الجامعات العالمية.

وخلال الجولة قام رئيس جامعة حلوان بتفقد الطلاب والحوار معهم والاستماع إليهم حيث تحدث الطلاب عن أوضاعهم داخل الجامعة وطبيعة علاقاتهم مع الأساتذة كما عرض الطلاب على رئيس الجامعة الصعوبات التي تواجههم أثناء الدراسة وحرص رئيس الجامعة علي الإستماع إلي الطلاب وإلي مطالبهم مؤكدا على أن الجامعة تسعى دائما إلى إزالة كافة الصعوبات التي تواجه الطلاب وتعمل علي تذليلها من أجل أن يقوم الطالب بتحصيل العلم فى جو ملائم للحصول على أعلى الدرجات حيث توفر الجامعة للطلاب كل السبل من أجل إعداد خريج قادر على المنافسة فى سوق العمل على المستوى المحلى والعالمى.

وخلال الجولة التفقدية حرص طلاب الجامعة على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة تعبيرًا عن سعادتهم بتواجده معهم وحرصه على الاستماع إلى مطالبهم، والتعامل الفورى معها.

وعلى الجانب الآخر، استقبل اليوم الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان عباقرة جامعة حلوان وهم طلاب الجامعة الذين شاركوا في الموسم الثاني من برنامج العباقرة واستطاعوا الفوز علي الفريق المنافس خلال حلقة البرنامج التى شهدت منافسة شديدة الحماسة بين الطلاب.

وهنأ رئيس جامعة حلوان الطلاب على ما حققوه متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق فى كل المجالات، وطالب رئيس الجامعة الطلاب بضرورة العمل بجد لدوام التميز، مشيرا إلى أن الجامعة تسعي دائما لاكتشاف المزيد من النماذج الإيجابية ولذلك سوف تقوم بالعمل على إنشاء مركز متميز يضم عباقرة الجامعة بحيث يشارك فيه الطلاب من جميع كليات الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن سعى الجامعة لإنشاء مركز عباقرة جامعة حلوان يهدف إلى دعم المواهب فى مختلف المجالات، بما يساهم فى رفع مستوى قدراتهم الثقافية والعلمية، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على القراءة والإطلاع في مختلف المعارف، وإيجاد آلية جديد للتواصل الإيجابى بين الطلبة فى مختلف التخصصات العلمية والأدبية.

فيما نظمت وكالة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان ندوة بعنوان: "إعادة التدوير وأهميتها فى الحفاظ علي البيئة "

وأكد الدكتور ماجد نجم، أن جامعة حلوان تولى اهتماماً كبيراً بالحفاظ على المجتمع وتنمية البيئة المحيطة، حيث تعتبر البيئة من أهم النعم على الإنسان، ويساهم الحفاظ عليها فى الوقاية من الأمراض المختلفة، إلى جانب ان وجود الإنسان في جو مريح وصحي، يساعد على الراحة النفسية والقدرة على الاستمتاع بالحياة ومقوماتها وعناصرها المختلفة، بالإضافة إلى كونها واجب وطني، لما لها من فوائد بيئية وإقتصادية وإجتماعية وصحية.

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وأشارت الدكتورة عميد كلية السياحة والفنادق أن الندوة جاءت للتعريف بمفهوم عملية إعادة تدوير المخلفات وأهمية فصل المخلفات العضويه والمخلفات الصلبة والمخلفات السامة و الخطرة بما يساهم في حماية المجتمع والحفاظ علي نظافته ، كما تم عرض الخطوات التى يجب إتباعها أثناء عملية الفصل خلال الندوة.



رئيس جامعة حلوان يلتقى طلاب الجامعة (1)



رئيس جامعة حلوان يلتقى طلاب الجامعة (2)



رئيس جامعة حلوان يلتقى طلاب الجامعة (3)



رئيس جامعة حلوان يلتقى طلاب الجامعة (4)



رئيس جامعة حلوان يلتقى طلاب الجامعة (5)



رئيس جامعة حلوان يلتقى طلاب الجامعة (6)



رئيس جامعة حلوان يلتقى عباقرة الجامعة (1)



رئيس جامعة حلوان يلتقى عباقرة الجامعة (2)