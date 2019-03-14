سلمه الأهالي للشرطة.. السجن 10 سنوات لمتهم بسرقة مواطن في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
قضت محكمة جنايات القاهرة "الدائرة 6 شمال"، بالسجن 10 سنوات، وغرمة 10آلاف جنيه، لـ"محمد.. ع"، لاتهامه بسرقة الهاتف الخلوي الخاص بـ"أحمد. ن"، كرهًا عنه أثناء سيره في منطقة المطرية.
صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وعضوية المستشارين إبراهيم محمد إبراهيم ومصطفى رشاد، ومحمد شريف.
وأكدت التحقيقات، أن الجاني، 32 سنة، أشهر سلاحًا أبيض في وجه المجني عليه، مهددًا إياه بتلك الوسيلة القسرية التي تمكن من خلالها إلقاء الرعب في نفسه وشل مقاومته واستولا على هاتفه.
لكن الثاني قاوم المتهم، وسلمه بمعاونه الأهالي لمعاون مباحث قسم شرطة المطرية، خلال مروره الأمني بدائره القسم.
وأُسند للمتهم أيضًا، إحراز الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح لها قانونيًا، وأقراص مخدرة لمادة الترامادول، وأقراص مخدرة لمادة "الكلونازيبام، وسلاح أبيض.
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