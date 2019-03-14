السجن 10 سنوات لعامل سرق 50 ألف جنيه من أمين خزنة بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قضت الدائرة 6 جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، بمعاقبة محمد محمود فرغلي، عامل، بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بالشروع في سرقة أمين خزنة بشركة مطاحن بالإكراه في المطرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وعضوية المستشارين إبراهيم محمد إبراهيم ومصطفى رشاد، ومحمد شريف وأمانة سر عادل الشيخ ومحمد أبوالعلا.

وأحالت النيابة في 21 يوليو 2018، المتهم محمد محمود، لأنه شرع وآخر مجهول في سرقة المنقولات وأموال علي إسماعيل، أمين خزنة بشركة مطاحن بطريق الإكراه في المطرية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استوقف المجني عليه بالطريق العام بأن أشهر في وجهه "فرد خرطوش" مما بث الرعب في نفسه وتمكن من سرقة حقيبة يملكها بداخلها 50 ألف جنيه.