ضبط عاطل يزور توكيلات لاستلام تعويضات بعض الأهالي بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على عاطل لقيامه باصطناع توكيلات بأسماء مستحقين لتعويضات نزع الملكية بمدينة رفح بقصد الاستيلاء على تلك التعويضات .

كانت البداية عندما وردت معلومات لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسماعيلية، أكدتها التحريات قيام "محمود.أ"، حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات، مقيم بالشيخ زايد دائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، باصطناع توكيلات منسوب صدورها لمكاتب توثيق الشهر العقاري بالإسماعيلية، بأسماء مستحقين لتعويضات نزع الملكية بمدينة رفح على الشريط الحدودي بمحافظة شمال سيناء بقصد الاستيلاء على تلك التعويضات .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه أثناء تواجده بفرع أحد البنوك بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية، وقيامه بتقديم توكيل مصطنع محرر لصالحه منسوب لأحد الأشخاص المستحقين لتعويض نزع الملكية بالشريط الحدودي بمدينة رفح بشمال سيناء باستلام مبلغ مالي قدره 377 ألف جنيه منسوب صدوره لمكتب توثيق الشهر العقاري بمدينة التل الكبير.

وبفحص المستندات المقدمة من المتهم وبمخاطبة الجهات المختصة للاستعلام عن صحة ذلك التوكيل تبين عدم صحته وأنه مصطنع ولم يصدر من الشهر العقاري، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر "جارى تحديده وضبطه" وذلك بقصد الاستيلاء على المبلغ المالي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .