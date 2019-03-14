‏‫الداخلية تضبط 2454 قضية تنقيب عن الآثار و1073 تاجر مخدرات خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نفذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملات مكبرة على مدار الأسبوع الماضي، لضبط الخارجين عن القانون وحائزي المواد المخدرة والمخالفات التموينية وإزالة التعديات .

وأسفرت الجهود، عن ضبط 970 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضمت 1073 متهم، 6381 قضية تموينية متنوعة بمضبوطات بلغت 291687 لتر، 1412,307 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة من بينها ضبط "444" قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمضبوطات وزنت "311,003 طن" ، وكذا "148" قضية بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت "118,510 طن".

كما أسفرت جهود مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء ابراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 10 قضايا متنوعة في مجال جرائم الأموال العامة "اتجار في النقد الأجنبي - توظيف أموال- اختلاس واستيلاء على المال العام - غسل أموال – كسب غير مشروع" بقيمة بلغت (9,469,259 جنيه مصري - 2,000 عملات أجنبية مختلفة) .

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وفى سياق آخر تمكنت شرطة البيئة والمسطحات، من ضبط (1652) قضية في مجال حماية الثروة السمكية، (1055) قضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (450) قضية في مجال حماية منافع الري والصرف، (268) قضية في مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية ، (117) في مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين تنفيذ إزالة (249) حالة تعدى على نهر النيل والمجاري المائية والرقعة الزراعية ومنافع الري والصرف، تأمين (930) لنش وباخرة سياحية.

وضُبط في مجال أمن الموانئ، (80) قضية تهريب، (753) قضية متنوعة بقطاع أمن الموانئ.

وفي مجال الأمن السياحي، تم ضبط (2454) قضية ومخالفة في مجال (الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدي على أرض آثار، حيازة قطع أثرية)، إزالة (313) حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.