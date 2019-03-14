الثأر وراء مقتل مُسن رميا بالرصاص على يد 6 أشخاص في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، في كشف غموض مقتل مُسن بدائرة قسم شرطة دمنهور، وتتمكن من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

ورد بلاغ لقسم شرطة دمنهور، من المستشفى العام بوصول، "خليل.إ"، 64 سنة، بالمعاش، ومقيم بدائرة القسم، متوفي إثر إصابته بأعيرة نارية"، وماقرره نجله "طبيب بشري"، 24 سنة، أنه حال توجه والده لموقف دمنهور فوجئ بقيام مجهولان يستقلان دراجة نارية، بإطلاق أعيرة نارية تجاهه أصابته وأودت بحياته، واتهم أفراد إحدى العائلات بقرية أبو يحيى بدائرة مركز شرطة شبراخيت بقتل والده لخلافات سابقة بينهم.

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فقد أسفرت جهود فريق البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بالبحيرة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "عبدالوهاب.ع"، 55 سنة، مزارع، ونجليه "محمد"، 30 سنة، مزارع، "سعد"، 35، مزارع، "عبدالحكيم.ن"، 54 سنة، مزارع، "علي.ق"، 32 سنة، مزارع، "رمضان.ق"، شقيق الخامس، 30 سنة، مزارع.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم عدا الثالث، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بدافع الثأر حيث قام الأول والثاني بتحريض باقي المتهمين على قتل المجني عليه فقاموا بالتخطيط لذلك وجهزوا (دراجتين ناريتين و2 طبنجة)، وتوجهوا لمكان الواقعة ولدى مشاهدتهم للمجني عليه قام الثالث بدفعه أرضاً ثم أطلق والسادس أعيرة نارية تجاهه فأوديا بحياته وفروا هاربين.

وبإرشادهم تم ضبط "الدراجتين الناريتين، و2 طبنجة" المستخدمة في ارتكاب الواقعة وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.