"التعليم": فتح باب التقدم للعمل بلجان امتحانات الثانوية نهاية مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

أعلنت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، صدور القرار الوزاري الخاص بتعيين وتكليف رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019. وبحسب بيان الوزارة، يعلن لاحقًا فتح باب التقدم للعمل بتلك اللجان للأعضاء الجدد نهاية الشهر الحالي. وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، اعتبارًا من 8 يونيو المقبل، وحتى 1 يوليو.

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