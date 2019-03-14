وزيرة البيئة تشارك في قمة "كوكب واحد" بنيروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

شاركت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد في قمة (كوكب واحد)، والتي نظمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، بحضور عدد من وزراء البيئة الأفارقة وكبار المسؤولين الدوليين والأفارقة، حيث عقدت على هامش اجتماعات الدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة والتي تقام حاليا في نيروبي بكينيا.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الخميس- أن هذه القمة تركز على أهمية وضع التزامات واضحة لمساعدة أفريقيا على التصدي للتغيرات المناخية، حيث أكد الرئيس الفرنسي ماكرون أنه يجب إكمال ما تم إطلاقه في باريس منذ عدة سنوات؛ لأن آثار المناخ سيكون لها تأثيرها على العالم بأسره.

وأكد ماكرون أهمية الاجتماع الذي جمع المسؤولين والمهتمين بالبيئة والوزراء والمستثمرين؛ لتوحيد الجهود لخدمة البيئة والتصدي للتغيرات المناخية والاعتماد في الفترة المقبلة على الطاقة المتجددة وإنتاجها.

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وأعلن أن فرنسا قامت بزيادة مساهمتها في تغير المناخ في أفريقيا من مليار إلى مليار ونصف العام الماضي، مؤكدًا أن القمة في نسختها الثالثة تركز على استخدام الطاقة المتجددة ومرونة النظام البيئي في أفريقيا، ويجب أن تقوم الدول بالوفاء بالتزاماتها ورفع سقف الطموحات بالتزامات جديدة خلال الاجتماعات.

من جهته.. أعلن الرئيس الكيني أن كينيا سيكون 10% من مساحتها غابات، وذلك كمساهمة في التصدي لتغير المناخ وهذا بحلول عام 2020.

وبدوره.. قال رئيس البنك الأفريقي أكينومي أديسينا إنه سيقوم بتوفير حوالي 25 مليار دولار لأفريقيا؛ لدعم استخدام الطاقة المتجددة خلال الخمس السنوات القادمة، وهو ما سيكون له أثارًا واضحة على البيئة والتغيرات المناخية، فيما قام البنك الدولي بتخصيص 12 مليار دولار لخدمة برامج التخفيف والتكيف.​