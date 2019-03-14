محافظ القاهرة: استمرار أعمال تطوير منطقة شق الثعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنه تم الانتهاء من المخطط العام لتطوير منطقة صناعة الرخام والجرانيت بشق الثعبان والتي تضم مناطق (شق الثعبان - الشيماء - بدر الليثي)، وتعد من أكبر خمس مناطق عالمية في مجال صناعة الرخام والجرانيت.

وأضاف عبدالعال، في بيان اليوم الخميس، أنه "تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بتطوير المنطقة والارتقاء بها والعمل على إنهاء كافة المعوقات وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والرقابة الإدارية جاري إدخال كافة المرافق اللازمة من مياه وصرف صحي وصرف صناعي وكهرباء وخلافه، بالإضافة إلى ربط المنطقة بطرق موصلة مباشرة للطريق الدائري الإقليمي لتخفيف الضغط على طريق الاوتوستراد، واستكمال شبكة الطرق الداخلية وتوفير نقاط أمنية للإسعاف والطوارئ والأمن العام".

وأوضح المحافظ، أنه تم إنشاء شركة مساهمة لإدارة المنطقة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية لإقامة منطقة لوجستية وميناء جاف ومنطقة المعارض مما يساهم في زيادة الانتاج والاستثمارات وتعظيم موارد الدولة وخلق فرص عمل إضافية وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة، بخلاف إنشاء شركة مساهمة بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية لإنشاء مصنع لإعادة تدوير المخلفات الصناعية الناتجة عن صناعة الرخام والجرانيت وفقًا لأحدث التقنيات والاستفادة منها مما يؤثر على تحسين البيئة، بالاضافة إلى تخصيص مواقع لتجميع هذه المخلفات.

جاء ذلك عقب احتفالية المحافظة بتسليم 20 عقدًا نهائيًا للمستثمرين أصحاب مصانع بمنطقة شق الثعبان بحضور هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، والسيد أباظة، نائب غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، واللواء محمد حنفي، السكرتير العام، وعدد من قيادات المحافظة.