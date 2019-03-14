رياح مثيرة للأتربة وبرودة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الـ48 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الطقس، يومي الجمعة والسبت المقبلين، على مناطق الجمهورية.

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن طقس الجمعة، مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والبحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة:

-السواحل الشمالية الغربية 11 20

-السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 13 22

-الوجه البحري والقاهرة 12 22

-جنوب سيناء والغردقة 15 24

-شمال الصعيد 10 23

-جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 13 26

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أما بالنسبة لطقس بعد غد السبت، فتنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، والطقس يكون مائل للبرودة على شمال البلاد، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة:

-السواحل الشمالية الغربية 11 28

-السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 12 18

-الوجه البحري والقاهرة 12 19

-جنوب سيناء والغردقة 14 24

-شمال الصعيد 10 21

-جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 12 26

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