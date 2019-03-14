رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير والتوسعة بميناء العين السخنة

محمد اسماعيل - القاهرة - العين السخنة - أ ش أ:

قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له بجولة تفقدية بميناء العين السخنة رافقهم خلالها الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة؛ لتفقد أعمال التطوير والتوسعة التي يخضع لها الميناء، في إطار خطة الدولة للنهوض بالبنية التحتية في مجال النقل لاسيما البحري، واللوجستيات المرتبطة بها، لمواكبة النمو المطرد في حركة النقل واستيعاب الزيادة المتوقعة في تدفق التجارة، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية.

وخلال زيارته للميناء، اليوم الخميس، تفقد رئيس الوزراء مشروع إنشاء محطة تداول الحاويات والبضائع بالحوض الثاني، التي تنفذها شركة "تشاينا هاربر"، واستمع إلى شرح من مدير عام الميناء حول المشروع، الذي من المقرر الانتهاء منه بنهاية عام 2020.

وتصل التكلفة التقديرية له إلى نحو 550 مليون دولار، ويُحقق إضافة 1300 م أرصفة للميناء، وإضافة طاقة استيعابية للحاويات تقدر بـ 1.8 مليون حاوية، بعد انتهاء إنشاء محطة تداول الحاويات بالحوض الثاني، ليصبح إجمالي الطاقة الاستيعابية للحاويات بالميناء 2.9 مليون حاوية.