الرقابة الإدارية: ضبط مسؤول بالمنطقة الحرة بدمياط بتهمة الرشوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مدير عام الإدارة الهندسية بالمنطقة الحرة بمحافظة دمياط، لطلبه وحصوله على 30 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن الرشوة جاءت مقابل تسهيل المتهم تنفيذ المشروع المسند للشركة، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.