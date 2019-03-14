محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مدير عام الإدارة الهندسية بالمنطقة الحرة بمحافظة دمياط، لطلبه وحصوله على 30 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات.
وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن الرشوة جاءت مقابل تسهيل المتهم تنفيذ المشروع المسند للشركة، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.
كانت هذه تفاصيل خبر الرقابة الإدارية: ضبط مسؤول بالمنطقة الحرة بدمياط بتهمة الرشوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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