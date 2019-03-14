أخبار مصر | وزير الاتصالات يعلن وضع خطة قومية للذكاء الاصطناعي.. ويؤكد: "أرسلنا قانون حماية البيانات للبرلمان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الاتصالات يعلن وضع خطة قومية للذكاء الاصطناعي.. ويؤكد: "أرسلنا قانون حماية البيانات للبرلمان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال لقائه مع وفد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، بالتعاون المثمر بين اللجنة وكافة قطاعات الوزارة المختلفة، مُؤكدًا أن هناك تكاملا بين العمل التنفيذي والتشريعي.

وقال طلعت، إننا نسعى لإقامة صناعة اتصالات حقيقة وجادة في مصر، مشيرًا إلى أنه يتم تصدير حوالي 3.2 مليار دولار من الصادرات الرقمية المصرية، بما يمثل 3،1% من الناتج القومي الإجمالي، مُذكرًا أن صناعة الاتصالات ترتكز على محورين أساسيين أولهما بناء الإنسان وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مستهل فترته الرئاسية الثانية، مشيرًا إلى أن مصر لديها قاعدة شبابية كبيرة لذا نسعى لتأهيلهم للمنافسة في أسواق العمل في الداخل والخارج، مؤكدًا أن هناك عدد من المبادرات لتأهيل الشباب في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن مصر مؤهلة لتكون مركزًا لصناعة تكنولوجيا المعلومات في المنطقة.

وأكد وزير الاتصالات، أن الوزارة تسعى لتأهيل الشباب لريادة الأعمال من خلال عدد من المعاهد الموجودة داخل بعض الجامعات، ولفت إلى أن الوزارة لها دور كذلك في مساندة ذوي القدرات الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأهتمام بهذه الفئة، وتابع: "نعكف الآن على وضع خطة قومية للذكاء الاصطناعي لما سيكون له تأثير كبير في وضع وثيقة قومية"، مؤكدًا أن المحور الثاني الذي ترتكز عليه الوزارة هو المجتمع الرقمي بهدف تقديم الخدمات الحكومية بشكل أفضل وتغطي كافة الوزارات والهيئات، مشيرا إلى أن ذلك يرشد موارد الدولة، فضلا عن القضاء على الفساد، مؤكدًا أن بداية هذه الخدمات سيكون في 30 يونيه المقبل من محافظة بورسعيد.

وأشار الوزير، إلى سعي الوزارة لتحويل هيئة البريد المصرية لهيئة تقدم الخدمات الحكومية والتي تبلغ 25 خدمة، وسيتم زيادة هذه الخدمات تباعا، مؤكدًا أن الوزارة تضع على عاتقها أيضا مشروع نقل الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن هناك تنسيق بين الجهات المختلفة من أجل نجاح هذه المهمة، مؤكدًا أنه تم إرسال مشروع قانون حماية البيانات لمجلس النواب منذ أسبوع، مشددًا على أهمية هذا التشريع لما له من دور كبير في وضع مصر على خريطة حماية البيانات.

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من جهته، أعلن أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية ستناقش الأسبوع المقبل.

وقال بدوي، إن هذا التشريع سيكون له دور كبير في مواجهة الشائعات التي تؤثر سلبيا وخلق حالة من عدم الاستقرار داخل المجتمع المصري، مؤكدًا أنه سيتم بدء جلسات الاستماع حول مشروع قانون حماية البيانات، للخروج بتشريع متوازن.

كما أهدى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، أيقونة "ساشيت" وهي أيقونة حفظ البيانات لدى القدماء المصريين.