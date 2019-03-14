أخبار مصر | أيمن أبو العلا: اتصالات مكثفة مع وزير الإسكان لحل أزمة مشروع أبراج زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن أبو العلا: اتصالات مكثفة مع وزير الإسكان لحل أزمة مشروع أبراج زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الإصرار على تنفيذ مشروع أبراج زايد سيضر بالمدينة ويؤدى إلى خلل كبير بسبب الارتفاع الشاهق للأبراج والذى يصل إلى 60 مترا رغم أن مدينة الشيخ زايد تمتاز بتخطيط عمرانى لا يقبل بمثل هذه الارتفاعات.

وقال "أبو العلا"، إنه سبق وتقدم ببيان عاجل للحكومة فى هذا الصدد كما أنه يجرى اتصالات مكثفة مع كل من رئيس الوزراء ووزير الإسكان من أجل التدخل لحماية مدينة الشيخ زايد من هذا المشروع مشيرا إلى أن هناك ظهيرًا صحراويًا يبعد 2 كيلو متر عن المخطط الحالى يمكن استغلاله ولن يضر بسكان المدينة أو طبيعة تخطيطها العمرانى، مُشيرًا إلى أن التمسك برغبة المستثمر فى إقامة هذا المشروع يؤثر على كفاءة المرافق ويفتح الباب أمام مخالفة الشروط البنائية للشيخ زايد مطالبا الحكومة بالتدخل الفورى لإنقاذ مدينة الشيخ زايد من هذا المشروع إما من خلال التزام المستثمر بالشروط البنائية للمدينة أو تغيير موقع المشروع إلى الظهير الصحراوى فى مسافة لا تبعد سوى 2 كيلومتر فقط عن المخطط الحالى.

رئيس "إسكان البرلمان": مصر أبهرت العالم خلال مشاركتها بمعرض "MIPIM 2019- ميبم 2019"

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قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مصر أبهرت العالم خلال مشاركتها لأول مرة فى أكبر معرض عقارى فى العالم "MIPIM 2019- ميبم 2019" والمقام حاليًا بمدينة "كان" الفرنسية خلال الفترة من 12 إلى 15 مارس.

وأضاف والي، أن المشروعات القومية العملاقة التى نفذها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القطاع العقارى لفتت أنظار العالم ممثلة في أكثر من 50 دولة مشاركة فى المعرض وأكثر من 5 آلاف مستثمر، ومسئولو الصناديق الاستثمارية والعقارية، وأكبر البنوك على مستوى العالم، وكبريات الشركات المُتخصصة في الاستثمار العقاري، وهو ما أكد للمشاركين مدى التقدم والنهضة القوية التى حققتها الدولة المصرية فى مجال الاستثمار العقارى، مؤكدًا أن وزارة الإسكان المصرية جذبت المشاركين للعروض العقارية المصرية والتي كان من بينها المشروعات العملاقة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وأطول برج في أفريقيا "البرج الأيقوني" بارتفاع 385 مترًا، ومدينة العلمين الجديدة، والمشروعات الأخرى مثل "حي جاردن سيتي الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة، والمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة" بالإضافة إلى الاستعانة بفيلم ترويجي لأهم المعالم السياحية بمصر من إنتاج وزارة السياحة، وفيلم ترويجي للمتحف المصرى الكبير، المقرر افتتاحه العام المقبل 2020

وأوضح المهندس علاء والى، أن مصر لأول مرة تشارك في هذا المعرض، والذى يعد فرصة كبيرة لتسويق المشروعات المصرية، وزيادة فرص الاستثمار الأجنبى بالداخل، إلى جانب أنه فرصة كبيرة للترويج للعقارات المصرية وتصديرها للخارج فى الوقت الذى يشارك فيه كبار المستثمرين العقاريين على مستوى العالم.

