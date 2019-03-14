أخبار مصر | ثروت سويلم يتقدم بطلب إحاطة حول ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثروت سويلم يتقدم بطلب إحاطة حول ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم اللواء ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير الطيران المدنى، بشأن المغالاة في أسعار تذاكر مصر للطيران وتفاوت القيمة عن الشركات الأخرى، مشيرا إلى أنه يحمل عبئا كبيرا على المواطن المصري.

وأشار سويلم، إلى سوء وجبات مصر للطيران في الرحلات الخارجية والداخلية، مؤكدًا أن ارتفاع تذاكر مصر للطيران يؤثر سلبا على اقتصاديات الشركة والسياحة المصرية، مُضيفا أنه لا يوجد سبب أو تفسير لهذا الارتفاع في أسعار التذاكر.

"برلماني" يتقدم بطلب إحاطة لإلغاء شرط الكهرباء من معايير الحذف من بطاقات التموين

تقدم النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب احاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن إلغاء شرط استهلاك الكهرباء من معايير الحذف من البطاقات التموينية.

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وتابع النويشى فى طلبه، أنه تعددت استغاثات جماهير المواطنين من قيام وزارة التموين بحذفهم بسبب استهلاك الكهرباء، علما بأن هذا المعيار فى مسألة الحذف لا يمكن حسمه، بل سيتسبب فى موجة غضب بسبب عدم حسم معيار العدالة الإجتماعية فى التطبيق، حيث أنه اثناء صرف المواطن لنقاط الخبز يفاجئ بظهور عبارة غير مستحق بسبب استهلاك كهرباء عالى، وهو لا يمتلك غير عداد ذكي ( بكارت ) ولا يشحنه إلا بكارت بــ 200 جنيه، علاوة على أنه لا يمكن تحديد الاستهلاك الفعلى للمواطن بنظام "الممارسة".

وأشار وكيل محلية النواب، إلى أنه تسبب حذف عدد من المواطنين من بطاقات التموين بسبب زيادة استهلاك الكهرباء عن ٦٥٠ كيلو وات، فى أزمة داخل شركات توزيع الكهرباء بسبب نظام "الممارسة " الذى يعتمد على توقيع غرامة مالية بشكل شهرى ولا يعتمد على الاستهلاك الفعلى للمواطن، مما دفع العشرات من المواطنين بتقديم شكاوى داخل شركات الكهرباء في حين أنهم لابد أن يتقدموا بالشكوى لوزارة التموين خاصة فى ظل قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية للمخالفين، علاوة على أن موقع دعم مصر للأسف للآن غير متاح لمن يريد التظلم.

وقال النويشى، إلى أن نظام الممارسة هو عبارة عن محضر سرقة تيار للعقارات المخالفة بالمناطق العشوائية أو سارقى التيار بتوقيع غرامة شهرية تتراوح ما بين ٦٠٠ إلى ٨٠٠ جنيه أى ما يعادل استهلاك ٦٥٠ كيلو وات ساعة وهو تقدير عشوائي لا يعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم توقيع هذه الغرامات بمعرفة مباحث شرطة الكهرباء، مؤكدًا أنه لا يمكن تحديد الاستهلاك الفعلى للمواطن إلا من خلال العداد، لافتا إلى أنه من المستحيل أن يتم تحديد الاستهلاك الفعلى لمن يتعاملون بنظام الممارسة.

وأكد النائب بدوى النويشى، أنه مازال هناك بعض المواطنين يعانون من أخطاء بفواتير الاستهلاك لأن العنصر البشري مازال يحول بين المشترك وبين القضاء نهائيا على أخطاء الفواتير، خاصة وأن وزارة الكهرباء تبذل جهودا لحل مشاكل القراءات الخاطئة، حيث أن هناك اعتماد فى بعض الأحيان على متوسط الاستهلاك وليس الاستهلاك الفعلى.

