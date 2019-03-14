مصر | أب يغتصب طفلته ويصيبها بنزيف.. ويبرر أمام النيابة: "أنا مريض نفسي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أب يغتصب طفلته ويصيبها بنزيف.. ويبرر أمام النيابة: "أنا مريض نفسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم أب كفيف على اغتصاب نجلته، وبعد أن غرقت في الدماء، اتصل بوالدتها لمرض نجلتها، لتخبر الضحية القصة كاملة للأم.

وأخذت الأم تصرخ وتلطم وجهها من هول المصيبة التي ألمت بها وبطفلتها، ولا تدري ماذا تفعل، أخذت تضربه بكل ما أوتيت من قوة، ولكنها أيقنت أن ذلك لن يعوض فقدان طفلتها لعذريتها على يد والدها بعد أن سيطر على عقله الشيطان.

واتخذت الأم قرارها بالاتصال بأشقاء المتهم لإنقاذ الطفلة الغارقة في دمائها، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين أنها تعاني من نزيف مهبلي حاد وارتفاع معدل نبضات القلب، وجرى إجراء عملية جراحية عاجلة لها وإخطار أجهزة الأمن بشبرا الخيمة، وجرى ضبط المتهم وبعرضه على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

"أنا عقلي فيه حاجة.. أنا مريض نفسي"، هكذا برر الأب المتهم باغتصاب نجلته جريمته في اعترافاته أمام النيابة، مشيرًا إلى أنه لا يدري كيف فعل تلك الجريمة، وأنه نادم على ما فعله ولكنه لم يكن في وعيه.

Advertisements

وأضاف المتهم، بأنه يوم الحادث كان جالسًا مع زوجته داخل "كشك" يمتلكه للإنفاق على أسرته، وأخبر زوجته بأنه يشعر ببعض التعب ويحتاج إلى بعض الراحه، وتركها بمفردها بالكشك وذهب إلى المنزل، واختبأ داخل إحدى الغرف وتربص لنجلته لعلمه بموعد عودتها من مدرستها، وفور دخول الطفلة إلى المنزل انقض عليها، ووضع يده علي فمها لكتم صرخاتها، وبادر باغتصابها.

وأمرت نيابة شبرا الخيمة، اليوم الخميس، بحبس المتهم باغتصاب نجلته 4 أيام على ذمة التحقيق، وعرض الطفلة على الطب الشرعي لبيان تعرضها للاغتصاب من عدمه.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا يفيد ورود بلاغ للعميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، من ربة منزل باعتداء زوجها الكفيف "ح.أ"، جنسيا على ابنتهما "ح.أ.ع" 11 عاما.

وانتقل المقدم أحمد عصر رئيس المباحث بصحبة قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بجريمته، وتحرر المحضر 1376 إداري قسم أول شبرا الخيمة، وبالعرض على النيابة التي أمرت بحبسه.