مصر | حبس عاطلين لحيازتهما مواد مخدرة بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطلين لحيازتهما مواد مخدرة بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة السلام حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري لحيازتهم مواد مخدرة بالسلام.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة السلام اول معلومات تفيد بقيام "محسن. س"، "ندا. ع" عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها على الشباب وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبحوزتهم 28 قطعة حشيش و12 كيس استروكس وبسؤالهم انكروا ترويجهم للمواد المخدرة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

المعاينة الأولية: خسائر مصنع أكتوبر المتفحم بلغت 40 مليون جنيه

كشفت المعاينة الأولية لموقع حريق مصنع الزيوت المتفحم بأكتوبر، أن الخسائر المادية للمصنع بلغت 40 مليون جنيه.

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن المصنع الذي اندلعت فيه النيران، فجر اليوم الخميس، على مساحة 800 متر، وأسفر الحريق عن تفحم محتويات المصنع بالكامل.

وأوضح، في تصريحات خاصة لبوابة الخليج 365، أن رجال الحماية المدنية، واصلوا عمليات الإطفاء بالمصنع لمدة 3 ساعات، حتي تمكنوا من السيطرة على الحريق.

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وأضاف المصدر بأن اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، انتقل لموقع الحريق، لمتابعة عمليات الاطفاء.

وأصيب 4 شرطيين من قوة الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة خلال عملية إطفاء مصنع زيوت بأكتوبر، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

بعدما تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، باندلاع النيران بأحد النيران بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية الأولي.

وعلى الفور انتقل مدير الحماية المدنية بالجيزة، العميد خالد المراكبي والعقيد علاء خلوصي، وصحبتهم 15 سيارة إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، ونجح رجال الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق.

وأسفر عن الحريق إصابة 4 من رجال الحماية المدنية، ما بين حروق وسحجات بالجسم، نُقلوا على إثرها إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، وحالتهم الصحية مستقرة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار، اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.