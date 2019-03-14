شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن نتيجة مسابقة «العقود المؤقتة» السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس، تنظيم مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة مسابقة العقود المؤقتة، والإعلان عن بدء تسلم الناجحين مهام عملهم في المدارس المختلفة، بحضور الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويقام المؤتمر بديوان عام الوزارة، السبت المقبل، في تمام الساعة 12:30 ظهرًا.
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