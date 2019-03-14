شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار توقف حركة الصيد ببحيرة البرلس بسبب نوة الحسوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفرالشيخ، إن حركة الصيد بالبحر المتوسط مازالت متوقفة بسبب توابع نوة الحسوم والعواصف وسرعة الرياح. وأضاف، في تصريحات اليوم، أنه تحسبا لتلك النوة وخوفا على حياة الصيادين والمراكب فقد توقفت حركة الصيد ببحيرة البرلس والبحر المتوسط، إضافة إلى غلق ميناء الصيد ببرج البرلس وبوغاز رشيد.

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