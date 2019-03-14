شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تصل مطار الغردقة في زيارة مفاجئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم الخميس، لمطار الغردقة الدولي قادمة من مطار القاهرة في زيارة غير معلنة ومفاجئة حيث أستقلت «فؤاد» أتوبيس الركاب بالمطار دون أي ترتيبات ثم توجهت لأحد فنادق الغردقة الكبرى الشهيرة .

وأكد مسؤولي أجهزة وزارة البيئة بالبحر الأحمر، بأن زيارة الوزيرة لم يتم إخطارهم بها بالإضافة الى عدم إعلان مسؤولي محافظة البحر الأحمر عن الزيارة أو أسبابها.