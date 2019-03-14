شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: محمود عيسى وجنيدي نائبان لرئيسي حي ثان طنطا وكفر الزيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر هشام السعيد، محافظ الغربية، الخميس، تكليف الدكتور محمود عيسي، نائب رئيس مدينة كفرالزيات، بالعمل نائبا لرئيس حي ثان طنطا. كما تضمن قرار المحافظ تصعيد المحاسب لبيب جنيدى، سكرتير عام مجلس مدينة كفرالزيات، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة كفرالزيات، وعلاء بهنسي، مدير مكتب رئيس مدينة كفرالزيات، للعمل سكرتيرا عاما لمجلس مدينة كفرالزيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الغربية: محمود عيسى وجنيدي نائبان لرئيسي حي ثان طنطا وكفر الزيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.