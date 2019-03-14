شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استعدادات مطار أسوان الدولي لاستقبال وفود منتدى الشباب العربي الأفريقي (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، انفوجراف عن استعدادات مطار أسوان الدولي لاستقبال الوفود المشاركة‏ في منتدى الشباب العربي الأفريقي، والذي سيعقد بمدينة أسوان خلال الفترة من 16 حتى 18 مارس الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أوضح من خلاله أن المطار يقع جنوب غرب مدينة أسوان، بإجمالي مساحة 3.1 كم2، ويستقبل سنوياً نحو ‏3.7 مليون راكب، بسعة استيعابية تصل إلى 3200 راكب/ ساعة.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أن المطار يضم ‏4 صالات سفر ووصول (دولي- محلي)، بالإضافة إلى ‏3 صالات ‏لكبار الزوار‏، وصالة رئيسية، وصالة إجراءات، بجانب صالة ترانزيت، ومنطقة خدمات تشمل على (منطقة حرة- مطعم- بنك)، كما أن مهبط الطائرات بالمطار يسع لـ28 طائرة، فضلاً عن وجود خط جهد عالي كهرباء، وكذلك ‏5 مولدات تغذية احتياطية.‏