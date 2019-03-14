شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: الإفراج عن 413 سجينًا بمناسبة عيد الشرطة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أفرج قطاع السجون عن 134 نزيلاً بالعفو، و279 آخرين إفراجًا شرطيًا في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
وانتهت لجان الفحص من النظر في ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة؛ وذلك استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية، رقم «52/ 2019» الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك في إطار مواصلة فعاليات الإحتفال بعيد الشرطة السابع والستين لذكرى معركة الإسماعيلية الخالدة يناير 52 لسنة 2019
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على «134» نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، انتهت أعمالها إلى الإفراج عن «279» نزيلاً إفراجاً شرطياً.
جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
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