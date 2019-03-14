شكرا لقرائتكم خبر عن غلق بوغاز الإسكندرية ووقف أعمال الصيد لليوم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت سلطات ميناء الإسكندرية، الخميس، استمرار غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك لليوم الثاني على التوالي، فيما توقفت كل أعمال الصيد بالميناء الشرقي وسواحل المدينة.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الرصدة الجومائية أكدت استمرار تجاوز سرعة الرياح إلى 30 عقدة وارتفاع الأمواج لـ5 أمتار، وأكد المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية على جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن، متوقعا استمرار موجة الطقس السيئ حتى الغد.

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ومن جانبه، وجه اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إدارات الميناء المختلفة برفع درجة الاستعداد وتوخي الحذر واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

وتعرضت الإسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالي لأمطار متوسطة دون أي تاثير على الحركة المرورية بالشوارع والميادين الرئيسية، فيما تأثر المواطنون من برودة الطقس وشدة الرياح وآثر بعضهم المكوث بالمنازل، وأدى غلق الميناء الشرقي وتوقف أعمال الصيد إلى ارتفاع طفيف في أسعار السمك بسبب قلة المعروض.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض لموجة من الطقس السيئ تصاحبها عواصف ورياح غربية وانخفاض في درجات الحرارة، بعد تحسن نسبي الأيام الماضية، وذلك قبل 5 أيام من بدء نوة «الشمس الكبيرة».