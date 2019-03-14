شكرا لقرائتكم خبر عن «العليا للانتخابات»: إعادة على «مقعد أشمون» لعدم حصول أي مرشح على الأغلبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، الخميس، إجراء جولة إعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة أشمون بالمنوفية، لعدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية.

وقال المستشار محمود الشريف، في مؤتمر صحفي، الخميس، إن جولة الإعادة ستجرى بين المرشحين أحمد الخشن، والحاصل على 26596 صوتا، وحاتم مجلع والحاصل على 11093 صوتا، وهما أعلى المرشحين الحاصلين على أصوات، منوها بأن نسبة الحضور بلغت 19.5% بإجمالي 93675 ناخبا، فيما بلغت نسب الأصوات الصحيحة 97.27%.

كانت الهيئة العليا للانتخابات أعلنت قائمة المرشحين التي ضمت 18 مرشحًا منهم مرشح ينتمي إلى حزب «مستقبل وطن»، بينما باقي المرشحين مستقلين.

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وكان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بعث بكتاب للهيئة الوطنية للانتخابات في 14 يناير الماضي بشأن الإعلان عن خلو مقعد في البرلمان لوفاة شاغله بدائرة أشمون في محافظة المنوفية، وهو النائب الراحل محمود الخشن.

وجرت الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة أشمون يومي الأحد والاثنين الماضيين في الداخل، وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات محاضر الفرز والحصر العددي لنتائج اللجان الفرعية بالدائرة بالمحافظة، وعكفت لجنة داخل الهيئة على مراجعتها وضم نتائج انتخابات الخارج إليها.

وكان تصويت المصريين بالخارج جرى خلال يومي الجمعة والسبت الموافقين 1 و2 مارس الجاري.

ومن المقرر أن تجري عملية تصويت المصريين بالخارج في الإعادة يومي 2 و3 من أبريل المقبل، ثم تسود فترة الصمت الدعائي بالداخل في 6 إبريل وتجرى انتخابات الإعادة في الداخل في 7 و8 إبريل على أن يتم الفصل في التظلمات الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 14 إبريل القادم.