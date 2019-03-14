شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تعلن استعداداتها لاستقبال أقماح 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، أن المديرية تستعد لاستقبال أقماح 2019 (المحلي والمستورد)، من خلال تجهيز الصوامع والبناكر والهناجر الموجودة بـ3 أماكن تخزينية في المحافظة، وتطهيرها لاستقبال الموسم الجديد والتأكد من عدم وجود أقماح من الموسم الماضي.

وأوضح «سعد الله» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه تقرر استقبال 230 ألف طن أقماح محلية للتخزين بالصوامع والبناكر المخصصة هذا العام، والتي سيتم فتحها وجاهزيتها لاستقبال الأقماح من المزارعين بدء من 15 إبريل المقبل، وفقا لقرار الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بإعلان بدء موسم الحصاد رسمياً.

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وأشار إلى أن الأماكن المقترحة للتخزين العام الجاري 2019 هي صومعة برج العرب والتابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة تخزينية 60 ألف طن قمح، وصوامع السلام بمنطقة العامرية والتابعة للشركة العامة للصوامع بسعة تخزينية 20 ألف طن، وبناكر العامرية بسعة تخزينية مقترحة 90 ألف طن، وصومعة الكينج مريوط التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة 60 ألف طن، وذلك بإجمالي 230 ألف طن قمح .

وأشار إلى أنه سيتم معاينة الأماكن الثلاثة المقترحة الأحد المقبل من خلال لجنة للتحقيق من مدى جاهزيتها لاستقبال الموسم الجديد والتأكد من كونها خالية من أي أقماح من الموسم الماضي، وإعداد تقرير بحالتها لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف، أنه سيتم تشكيل لجان خماسية برئاسة مديرية التموين وعضوية كل من الهيئة العامة للصادرات والواردات ومديرية الزراعة وجميعة القبانية والجهات المسوقة، وهي الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، تكون مهمتها الإشراف على استلام الأقماح الموردة من قبل المزراعين بكل سعة تخزينية.