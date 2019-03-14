شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الرحيم: اكتمال نصاب عمومية الصحفيين غدا بحضور 2167 صحفيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد نقابة الصحفيين غدا الجمعة اجتماع الجمعية العمومية لأعضائها وإجراء انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة ونقيب الصحفيين.

ويتنافس على مقعد نقيب الصحفيين 11 مرشحا، أبرزهم ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ورفعت رشاد عضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، بينما يتنافس 52 مرشحا على ستة مقاعد بمجلس النقابة.

وقال عبد الرحيم رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بجداول المشتغلين بنقابة الصحفيين يبلغ 9256 صحفيا، وإن المسددين للاشتراك ممن لهم حق التصويت بلغ حتى آخر إحصاء اليوم الخميس 8670 صحفيا، بينما يبلغ عدد غير المسددين ممن لا يحق لهم التصويت إلا بعد سداد الاشتراك 586 صحفيا، موضحا أنه يحق لهم التصويت بعد سداد الاشتراك، كما يجوز التسديد فى نفس يوم الانتخابات.

وأشار إلى أن الجمعية العمومية تكتمل غدا بحضور ربع الأعضاء المشتغلين المسددين للاشتراكات والبالغ عددهم 2167 صحفيا من أعضاء الجمعية، يتوزعون على 31 لجنة، مضيفا أن جميع الأعضاء المشتغلين موزعين على 31 لجنة، سواء المسددين منهم أم غير المسددين، مشيرا إلى أن غير المسددين يقعون فى اللجنة رقم 30، ويحق لهم التصويت إذا سددوا الاشتراك فى نفس اليوم.

كما لفت إلى أن النقابة العامة تضم 30 لجنة، وأن اللجنة رقم 31 توجد فى الإسكندرية، ويبلغ عدد الأعضاء المقيدين بها حوالى 176 منهم 172 مسددين للاشتراكات وأربعة غير مسددين .

ونوه عبد الرحيم بأن اجتماع الجمعية العمومية يبدأ عقب الانتهاء من اكتمال النصاب بحضور الربع، لمناقشة جدول الأعمال واقتراحات الزملاء، وتلاوة القرارات والتوصيات، مؤكدا أن عملية التصويت لن تبدأ إلا عقب الانتهاء من أعمال الجمعية العمومية وتلاوة القرارات والتوصيات، وأنه لن يسمح بحضور اجتماع الجمعية العمومية إلا لأعضاء النقابة المشتغلين.

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كما أشار إلى أنه تم تجهيز مركز صحفى وإعلامى بالطابق الثانى من النقابة مزوّد بأجهزة كمبيوتر وشبكة إنترنت للزملاء الصحفيين ووسائل الإعلام، كما تم تخصيص أحد المصاعد بالنقابة لكبار السن والحالات الخاصة.

وذكر عبد الرحيم أن اللجنة المشرفة على الانتخابات ستعرض على الجمعية العمومية ما يقرب من عشرين مقترحا مقدما من مجلس نقابة الصحفيين والزملاء؛ ومن أهم تلك المقترحات إجراء تعديلات جوهرية على اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين تتعلق بالتأديب والانتخابات والقيد.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات غدا الموافق الخامس عشر من مارس، وذلك بعد تأجيل انعقادها فى الأول من مارس الجارى لعدم اكتمال النصاب بحضور 50٪‏ +1 من أعضاء الجمعية، وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة.

ووفقا لقانون النقابة ينعقد الاجتماع الثانى للجمعية العمومية بعد أسبوعين من تأجيل انعقادها الأول، ويكتمل النصاب القانونى بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية فى اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفى حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية فى حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات فى اليوم التالى 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب فى الاجتماع الثانى، على أن يبدأ التصويت من الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً فى اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.