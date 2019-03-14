رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير بميناء السخنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أعمال التطوير بميناء السخنة وتوسعة الحوض الثانى وذلك على هامش زيارته للمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة. ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ السويس. وفي نهاية الجولة يعقد الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا للحديث عن تفاصيل الجولة. Advertisements

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