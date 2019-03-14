شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية يعلن أسماء مبعوثى الأزهر لدول العالم بعد اجتياز الاختبارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك نتيجة اختبارات مسابقة الابتعاث العامة للعام الحالى 2019 فى التخصصات الشرعية والعربية والثقافية والوعظ، حيث تأتى المسابقة السنوية للابتعاث فى إطار الدور العالمى للأزهر الشريف لنشر الثقافة والمعرفة على مستوى العالم وتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الأفكار المتطرفة.



كانت المسابقة قد مرت بمراحل مختلفة من الاختبارات بدءًا من الاختبارات التحريرية ثم الشفوية ثم المقابلة الشخصية، حيث تم التركيز في هذه الاختبارات على قدرات ومهارات المتقدمين وسماتهم الشخصية وهيئاتهم وعدد من المعايير التى تؤهلهم لتمثيل مصر والأزهر الشريف فى الخارج لتعليم المنهج الوسطى الأزهرى الذى يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، وكيفية مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.



يمكن التعرف على النتيجة من خلال رابط الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية على الفيس بوك:https://www.facebook.com/AIRCAzhar/