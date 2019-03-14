شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس مصر للطيران يكرم 88 من العاملين المحالين للتقاعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، اليوم الخميس، 88 عاملا من أبناء الشركة القابضة المحالين للتقاعد، وذلك في ضوء اهتمام وزارة الطيران المدنى بالعاملين.

حرص الطيار أحمد عادل، على إقامة حفل صغير للعاملين بالشركة في حضور عدد من ذويهم، وإهدائهم شهادات تقديرا لمجهوداتهم طول فترة العمل بالشركة.

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حضر حفل التكريم بعض رؤساء القطاعات بالشركة، ومحمد شافعي رئيس نقابة العاملين بالشركة القابضة وحسن شحاتة رئيس النقابة العامة لأعمال النقل الجوي.