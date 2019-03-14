التعليم العالي: حريصون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص القيادة السياسية على الاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير التعليم المصري، واهتمامها بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية المرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال عبد الغفار - خلال لقائه اليوم الخميس وفدًا من جامعة (مونت كلير) الأمريكية برئاسة الدكتورة سوزان كولر رئيسة الجامعة - إن الوزارة تتحرك على الساحة الدولية لتدويل التعليم العالي في مصر، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تعد من الدول المهمة بالنسبة لمصر في مجال تطوير التعليم العالي.

وأضاف أن مصر حريصة على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتدعيم الشـراكة بين المؤسسـات البحثية والعلمية المصـرية والأمريكية.

من جهتها، أكدت سوزان كول رئيسة جامعة (مونت كلير) الأمريكية حرص بلادها على تعزيز علاقات التعاون مع مصر؛ باعتبارها شريكًا هامًا للولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات خاصةً التعليم، مشيرة إلى أنه من المقرر زيارة العاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث إمكانية إنشاء فرع للجامعة بمصر لتدريس بعض من برامجها.

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وبدوره، أشاد الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس بالاتفاقية التي تم توقيعها مع جامعة (مونت كلير) الأمريكية، موضحا أن البرامج الدراسية التي تقدمها هذه الجامعة، للدرجة الجامعية والدراسات العليا في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، متميزة للغاية وتعود بالنفع على الطالب والباحث المصري.

وتناول الجانبان - خلال اللقاء - دراسة إمكانية إنشاء فرع لجامعة (مونت كلير) بمصر، وكذلك بحث مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بينها وبين جامعة عين شمس للتبادل الأكاديمي لدراسة الماجستير في مجال إدارة الأعمال.

حضر اللقاء، الدكتور جون لارسون رئيس كلية أوشن كونتي بنيوجيرسي الأمريكية، والدكتور حاتم عقل نائب رئيس كلية أوشن، و الدكتورة مايسة أبو يوسف مساعد نائب رئيس كلية أوشن لقطاع البرامج الدولية، والدكتورة حنان السعيد مدير مركز التعليم المدمج بجامعة عين شمس ومنسق البروتوكول بين الجامعتين والدكتور حسين عيسى أستاذ المحاسبة بجامعة عين شمس ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.