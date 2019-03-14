محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد: كرم الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، 88 موظفا من أبناء الشركة المحالين للتقاعد؛ في ضوء اهتمام وزارة الطيران المدني بالعاملين . حرص الطيار أحمد عادل، على إقامة حفل للعاملين بالشركة في حضور عدد من ذويهم، وإهدائهم شهادات تقديرا لمجهوداتهم طول فترة العمل بالشركة. حضر حفل التكريم بعض رؤساء القطاعات بالشركة، ومحمد شافعي رئيس نقابة العاملين بالشركة القابضة وحسن شحاتة رئيس النقابة العامة لأعمال النقل الجوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر للطيران تكرم 88 عاملا لبلوغهم سن المعاش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.