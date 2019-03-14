محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، توجيهات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية في جدة، بحل مشكلة 7 عمال مصريين بالمملكة العربية السعودية لا يصرفون رواتبهم منذ 3 أشهر.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في بيان، الخميس، إن المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان بحث على الفور الموضوع، وتبين أن شركة استقدام سعودية استقدمتهم على مهن فندقية وبعد شهرين من العمل تم إيقاف المنشأة التي يعملون بها لمشاكل تأمينية مع الجهات السعودية، وهم حاليا بدون عمل ومتواجدون بسكن شركة الاستقدام، ولا يتم صرف أي رواتب منذ ثلاثة أشهر.

وقال المستشار العمالي، إنه تم تحديد موعد مع مسئول الموارد البشرية بالشركة الذي أكد أن ما حدث لم يكن متعمدا، وأن الشركة تعمل على إيجاد فرص عمل جديدة لهم.

وقرر مكتب التمثيل العمالي إيقاف اعتماد أي أوراق خاصة بشركة الاستقدام "كخطوة أولى" حتى إلحاق هذه العمالة بأماكن عمل جديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير القوى العاملة يتابع مشكلة 7 عمال لم يصرفوا رواتبهم في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.