نقيب الأطباء: أناشد الجهات التنفيذية والتشريعية التمهل في تمرير القوانين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:
توجه الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، بالشكر للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بعد إحالة مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي للجنة الصحة بالمجلس؛ لإعادة مناقشته وصياغته.
وقال "خيري" في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس بدار الحكمة، إن النقابة تضع في بؤرة اهتمامها المريض المصري، مستكملا: "حتى يظل المريض المصري يتلقى خدمة حقيقية وصحيحة لابد من وجود فريق طبي يترأسه الطبيب".
وأكمل: "لا يمكن الطبيب وحده أن يقدم الخدمة الصحية كاملة.. بعض المهام لا يقوم بها إلا الطبيب، كالمناظرة المبدئية، والتشخيص ووضع خطة العلاج، فهي كلها تحت لواء الطبيب وبقيادته".
وتابع: "أي شيء يتعارض مع هذه الفكرة يهدد الخدمة التي نقدمها.. ومن هذا المنطلق أناشد الجهات التنفيذية والتشريعية التروي في تمرير القوانين".
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