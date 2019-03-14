قبل ساعات من انطلاقها.. ننشر المرشحين بانتخابات التجديد النصفي لـ"الصحفيين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: تنطلق غدًا الجمعة، انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، لاختيار نقيب و6 أعضاء جدد لمجلس النقابة. ويتنافس على منصب النقيب 11 مرشحًا، وعلى العضوية 52 مرشحًا. وينشر الخليج 365، أسماء مرشحي انتخابات "الصحفيين" قبل ساعات من انطلاقها. منصب النقيب: 1- أحمد إسماعيل عبدالرحمن الشامي (أحمد الشامي) - الجمهورية 2- إسكندر إسماعيل أحمد فرج (إسكندر أحمد) - دار التحرير للطبع والنشر 3- السيد محمد إبراهيم الاسكندرانى (سيد الإسكندراني)- الجمهورية 4- سعيد محمد محمد فرج (سعيد فرج) – الأحرار 5- سمية محمود محمد حسن العجوز (سمية العجوز)- وكالة أنباء الشرق الأوسط 6- ضياء يوسف رشوان أحمد (ضياء رشوان) – الأهرام 7- طلعت هاشم محمد فرج (طلعت هاشم)- مصر الفتاة 8- عاصم عبد اللاه رشوان رضوان (عاصم رشوان)- حر 9- عبدالنبي عبدالستار عبدالغني سليمان (عبدالنبي عبدالستار)- الغد 10- محمد رشاد محمد علام (رفعت رشاد) - أخبار اليوم 11- محمد مغربي أحمد علي (محمد المغربي)- الشعب ثانيا: مقاعد العضوية: 1- أحمد إسماعيل عبدالرحمن الشامي (أحمد الشامي) – الجمهورية 2- أحمد سعد سالم أحمد ( أحمد سعد)- وكالة إنباء الشرق الأوسط 3- أسماء عصمت محمد نجاتي (أسماء عصمت) – الأحرار 4- الديب أحمد محمد أبوعلي (الديب أبوعلي)- الأنباء الدولية 5- العارف بالله محمد محمد طلعت (العارف بالله طلعت)- دار أخبار اليوم 6- أماني عبدالله محمد إبراهيم عبدالكريم (أماني عبدالله)- أخبار اليوم 7- أميرة عاطف صابر أحمد العادلي (أميرة العادلي)- الأهرام 8- إيمان كامل حسونة إسكندر (إيمان كامل)- دار الهلال 9- إيمان محمد حسن عوف (إيمان عوف)- المال 10- إيهاب محمد فهمي قمورة (إيهاب قمورة)- الأهرام 11- بهاء الدين سليم محمد مباشر (بهاء مباشر)- الأهرام 12- تامر هنداوي عبدالحافظ هنداوي (تامر هنداوي)- الكرامة 13- حاتم زكريا حلمي محمود (حاتم زكريا) – أخبار اليوم 14- حازم محمد حسني محمد احمد (حازم حسني)- أخبار اليوم 15- حماد سعيد الرمحي (حماد الرمحي)- الدستور 16- حمدي البصير محمد البصير (حمدي البصير)- العالم اليوم 17- حنان فكري إبراهيم بطرس (حنان فكري)- وطني 18- خالد طه ميري عبدالرحمن (خالد ميري)- أخبار اليوم Advertisements 19- خالد مبارك عيسى هواري (خالد مبارك)- الأهرام 20- خالد محمد زكي البلشي (خالد البلشي)- حر 21- خالد محمد عويس العطفي (خالد العطفي)- الأمة 22- دعاء كمال حسين النجار (دعاء النجار)- الجمهورية 23- ريمون فرنسيس صادق متى (ريمون فرنسيس)- حر 24- سيد بدري محمد حسن (سيد بدرى)- الديار 25- صديق محمد نجيب عيسوى (صديق العيسوى)- التحرير 26- عادل علي محمد عزام (عادل عزام)- العربى 27- عمر محمد عمار علي (عمر عمار)- مجلة الإذاعة والتليفزيون 28- عمرو محمد علي أحمد الكاشف (عمرو الكاشف)- وكالة أنباء الشرق الأوسط 29- عيسى جاد الكريم عيسى مراد (عيسى جاد الكريم)- روزاليوسف 30- فاطمة مصطفى جاد المولى زيدان (فاطمة مصطفى)- أخبار اليوم 31- محاسن عبدالله سنوسي مهدي (محاسن السنوسي)- المصري اليوم 32- محسن محمد هاشم محمد (محسن هاشم)- الجيل 33- محمد أحمد الأصمعي إسماعيل (محمد الأصمعي)- أخبار اليوم 34- محمد أحمد حفني محمد (محمد الصايم)- دار التحرير للطبع والنشر 35- محمد ربيع أحمد إمام (محمد ربيع)- أكتوبر 36- محمد شبانة عبدالعزيز بدوي (محمد شبانة)- الأهرام 37- محمد السيد حسانين السيد (محمد السيد)- دار الهلال 38- محمد يحيي محمد يوسف (محمد يحيي يوسف)- اخبار اليوم 39- محمد يوسف إبراهيم يوسف (محمد يوسف)- الدستور 40- محمود كامل محمود بركات (محمود كامل)- أخبار اليوم 41- مريم محمد عبدالجواد ابراهيم (مريم جبل)- الدستور 42- مصطفى محمود محمد متولى (مصطفى متولى)- الشارع 43- ممدوح سيد صغير أحمد (ممدوح الصغير)- أخبار اليوم 44- هشام محمد محمد يونس (هشام يونس)- الأهرام 45- هيثم عبدالعظيم النويهي محمد (هيثم النويهي)- أخبار اليوم 46- وجدي محمد عطية رزق (وجدى رزق)- الأهرام 47- وليد محمد السعيد يوسف حيدر (وليد حيدر)- حر 48- ياسر السيد حسن محمد (ياسر السجان)- الوطنى اليوم 49- ياسر مصطفى إسماعيل محمد (ياسر مصطفى)- الأمة 50- ياسين غالب غلاب عميرة (ياسين غلاب)- الأهرام 51- يوسف أحمد عبدالباقى أيوب (يوسف أيوب)- اليوم السابع 52- أحمد فايز عبد المجيد عبد الحفيظ (أحمد فايز)​

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كانت هذه تفاصيل خبر قبل ساعات من انطلاقها.. ننشر المرشحين بانتخابات التجديد النصفي لـ"الصحفيين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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