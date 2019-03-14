الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 47 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء وتهرب ضريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 47 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء وتهرب ضريبي خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

وأثمرت جهود وزارة الداخلية عن ضبط 67010 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 46,358,954.

وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تم ضبط 1068 قضية في مجال الضرائب والرسوم أبرزها، 129 حالة ضرائب عامة، وكذا كشف 70 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط (234) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي،27 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركي، 65 قضية في مجال الجمارك، 162 حالة تحر مدين ولجان فحص، وقد تم التصالح في 210 قضية بإجمالي متحصلات بلغت قيمتها 1,261,869 مليون جنيه.

تم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه كل واقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.