محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: انتدبت لجنة من المعمل الجنائي والنيابة العامة لمعاينة موقع حريق هائل اندلع في مصنع لتعبئة الزيوت بمدينة السادس من أكتوبر، فجر الخميس. وتداولت صفحات خاصة بأخبار مدينة 6 أكتوبر، عبر موقع "فيسبوك" مقطع فيديو يرصد اللحظات الأولى للحريق، وارتفاع ألسنة النيران وأدخنة كثيفة غطت سماء المنطقة الصناعية الأولى. البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطار من شرطة النجدة بأكتوبر بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت بالمنطقة الصناعية الأولى. Advertisements دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 15 سيارة إطفاء بمشاركة العميد خالد المراكبي والعقيد علاء خلوصي، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق وتنفيذ عملية التبريد الأمر الذي استغرق 3 ساعات. مصدر طبي بمستشفى الشرطة بالعجوزة، أكد استقرار حالة المصابين الأربعة من رجال الحماية المدنية، لافتا إلى مغادرة اثنين منهم عقب تماثلهم للشفاء وخضوعهم للفحوصات الطبية. لمشاهدة الفيديو:

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كانت هذه تفاصيل خبر اللقطات الأولى لحريق الـ 3 ساعات في أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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