ضبط مدرس حول منزله بالمنيا ورشة لتصنيع الأسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها. أكدت معلومات وتحريات مركز شرطة ملوي بمديرية أمن المنيا قيام "سداد.ع"، 36 سنة، "مدرس"، مقيم بدائرة المركز، سبق اتهامه في قضية "سلاح"، باتخاذ مسكنة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها. عقب تقننن الإجراءات بأمكن ضبطه بمسكنه، وبحوزته (فرد محلي الصنع و18 طلقة لذات العيار-الأدوات المستخدمة في تصنيع الأسلحة النارية). بمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد التصنيع والاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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