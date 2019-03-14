مدير أمن الجيزة يتفقد موقع حريق مصنع زيوت في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تفقد اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، موقع حريق مصنع زيوت بأكتوبر. واستمع "شحاتة" -يرافقه اللواء رمزي البسيوني مساعده لقطاع أكتوبر- إلى شرح وافٍ من اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية حول ملابسات الحريق للمصنع الواقع على مساحة 800 متر والخسائر التي قدرت بـ40 مليون جنيه. Advertisements البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطار من شرطة النجدة بأكتوبر بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت بالمنطقة الصناعية الأولى. دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 15 سيارة إطفاء بمشاركة العميد خالد المراكبي والعقيد علاء خلوصي، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق وتنفيذ عملية التبريد الامر الذي استغرق 3 ساعات. مصدر طبي بمستشفى الشرطة بالعجوزة أكد استقرار حالة المصابين الأربعة من رجال الحماية المدنية، لافتا إلى مغادرة اثنين منهم عقب تماثلهم للشفاء وخضوعهم للفحوصات الطبية.

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