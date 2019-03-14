المعاينة: 40 مليون جنيه خسائر حريق مصنع زيوت في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: قدرت المعاينة الأولية قيمة خسائر حريق مصنع زيوت بمدينة السادس من أكتوبر، أمس الأربعاء، بنحو 40 مليون جنيه. مصدر طبي بمستشفى الشرطة بالعجوزة أكد استقرار حالة المصابين الأربعة من رجال الحماية المدنية، لافتا إلى مغادرة اثنين منهم عقب تماثلهم للشفاء وخضوعهم للفحوصات الطبية. Advertisements تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بأكتوبر بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت بالمنطقة الصناعية الأولى. دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 15 سيارة إطفاء بمشاركة العميد خالد المراكبي والعقيد علاء خلوصي، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق وتنفيذ عملية التبريد الامر الذي استغرق 3 ساعات. وتم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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