ضبط تشكيل تخصص في سرقة المواشي بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات المواشي من داخل الحظائر والمزارع ليلاً.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أبوكبير بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية قيام "عبد الستار.أ"، 53 سنة، "محمد.ش"، 42 سنة، شقيقه "محمود.ش"، "جمال.ج"، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المواشي من داخل الحظائر والمزارع ليلاً.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزة الأول والثاني "بندقية آلية، فرد خرطوش و18 طلقة مختلفة الأعيرة، وضبط الثالث والرابع حال استقلالهما سيارة نقل الإسماعيلية ملك وقيادة الثالث، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة مواشي، وحيازة الأسلحة للدفاع، وأرشدوا عن متحصلات نشاطهم لدى مشتريها مع علمهم بكونها متحصلات وقائع سرقة.

وبعرض المضبوطات على مالكيها تعرفوا عليها وأقروا بملكيتها لهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.