بعد 7 وقائع.. ضبط تشكيل تخصص في سرقة السيارات بالقاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة السيارات بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن الجيزة قيام "رجب.خ"، "أحمد.ع"، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة "مُبلغ بسرقتها" بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب 7 وقائع أخرى بدائرة قسمي شرطة (ثان أكتوبر، الأهرام) بالجيزة وقسمي "مدينة نصر أول، حلوان" بالقاهرة، وأرشدا عن أماكن تصريف بعض المسروقات لدى عملائهما "أحمد.م"، "هشام.ع"، "أحمد.ج"، حيث تم ضبطهم والسيارات، وبإرشادهم تم ضبط باقي السيارات المسروقة داخل جراج بدائرة مركز شرطة العياط.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.